Zeitzer Maler haben Streit gewonnen und was nun?

Profen/MZ - Wer darf die Malerarbeiten in der Kindertagesstätte in Profen übernehmen? Mit dieser Frage hat sich die Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt beschäftigt und in dieser Woche entschieden, dass das Vergabeverfahren der Gemeinde Elsteraue zu wiederholen ist. Konkret geht es um rund 2.000 Quadratmeter Maler- und Tapezierarbeiten. So sollen Gruppenräume, Flure, Treppenhaus und Dachschrägen der Kita neue Farbe erhalten. Denn die Einrichtung wird mit Fördermitteln grundlegend saniert. Sie gleicht aktuell einem Rohbau, Fußböden wurden herausgenommen, Tapeten entfernt, das Gebäude eingerüstet. Doch das Bauen scheint ins Stocken geraten. Was war geschehen?