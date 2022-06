Zeitzer Linken-Politikerin will mit der Leidenschaft zur Bildung erneut in den Bundestag

Zeitz/MZ - „Na, das ist doch mal eine ordentliche Wahl, hier hängt die Kandidatin noch selber“, rief ihr jüngst lachend ein Mann zu, als Birke Bull-Bischoff ihre Wahlplakate eigenhändig auf einem Dorf im Saalekreis befestigte. „Ich mache das echt gerne, man lernt dabei Leute kennen und kommt mit ihnen ins Gespräch“, erinnert sich die 57-Jährige schmunzelnd an diese Episode. Schon deshalb hat sie meist eine Leiter im Auto und beim Wahlplakateausfahren im Raum Weißenfels sogar einen 2,15-Meter-Mann zur Unterstützung dabei.

In Granschütz und Hohenmölsen auf Problemsuche gehen

Birke Bull-Bischoff ist Spitzenkandidatin der Partei Die Linke im Wahlkreis 73 für den Deutschen Bundestag, steht bei ihrer Partei auf Listenplatz 3 und ist gerade im Wahlkampfstress. Hier ein Infostand, dort eine Telefonsprechstunde und demnächst kommt auch noch der klassische Haustür-Wahlkampf hinzu. „Ich klingele dann an den Türen der Leute und will wissen, was ihnen auf den Nägeln brennt“, berichtet sie.

Es brauche zwar ein wenig Überwindung, doch schon im jüngsten Landtagswahlkampf habe sie das zum Beispiel in Droyßig praktiziert und damit gute Erfahrungen gemacht. Nun will sie demnächst in Granschütz und Hohenmölsen gemeinsam mit einem regionalen Vertreter ihrer Partei auf Problemsuche gehen. Dabei ist die gebürtige Weißenfelserin, die heute in Halle lebt, bei weitem keine Unbekannte auf dem politischen Parkett. Von 1994 bis 2017 saß sie für Die Linke im Landtag.

Bildung ist für Linken-Politikern aus Zeitz Wahlkampfthema

2017 wechselte sie für ihre Partei in den Bundestag und fungiert dort als bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. „Bildung ist meine Leidenschaft“, sagt die verheiratete Mutter eines erwachsenen Sohnes. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass bei den Mitteln für den Strukturwandel auch Möglichkeiten eröffnet werden, dass diese in Bildung investiert werden können. „Das ist eine Investition in die Zukunft. Ich bin nicht nach Berlin gegangen, um am Bildungsförderalismus herumzunörgeln, aber Bildung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Bildung gehört ins Grundgesetz“, betont die zierliche Frau und spiegelt damit die Meinung ihrer Partei wider.

Es müssten mehr Bundesgelder für Bildung in die Länder fließen, vertritt sie die Auffassung, etwa für die Dauerfinanzierung des Internets an Schulen. Zudem müsste gerade die berufliche Bildung so weiterentwickelt werden, dass sie dem digitalen Zeitalter standhält. „Am liebsten würde ich eine Schule in meinem Wahlkreis finden, der ich einen Klassensatz Calliope-Mini-Computer spenden kann, mit denen die Kinder programmieren lernen“, nennt sie ein Ziel. Dafür müssten aber nicht nur die Kinder brennen, sondern auch die Lehrer, denn die müssten extra eine Fortbildung absolvieren.

Leute beschäftigen eher die Themen der Pflege und zunehmende Bürokratie

Seit Corona bietet Birke Bull-Bischoff alle zwei Wochen am frühen Freitagabend eine Telefonsprechstunde an. „Das hat sich bewährt und wird gut genutzt. Ich habe dort eine Menge für meinen To-do-Zettel bekommen“, schätzt die passionierte Radfahrerin, die sich selbst als neugierigen und aufgeschlossenen Menschen bezeichnet, ein. Vor allem Themen wie Finanzierung der Pflege, aber auch die zunehmende Bürokratie würden die Leute beschäftigen.

Und aktuell sei sie an den Infoständen auch zum Thema Afghanistan angesprochen worden. „Die Leute haben seit der Flüchtlingskrise 2015 Vorurteile, weil die Kommunen damals allein gelassen wurden“, so Bull-Bischoff. Leute aus Afghanistan aufzunehmen, sei für sie eine Frage der Menschlichkeit, doch Städte und Gemeinden dürften nicht allein gelassen werden, man müsse gemeinsame Lösungen finden.