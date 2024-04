Zeitz/MZ. - Es wird ein Jubiläum: Am Samstag, 4. Mai, findet das nunmehr 25. Frühstückstreffen für Frauen im Hyzet-Klubhaus Alttröglitz statt. Wie immer gibt es von 9 bis 12 Uhr ein Frühstück, das keine Wünsche offen lässt – und um das sich Frau nicht selbst kümmern muss –, gute Gespräche und Musik und nicht zuletzt wieder ein Referat zu einem Thema, das (Frauen) bewegt.

Dieses Mal, so informiert die Regionalgruppe Zeitz des Vereins Frühstückstreffen für Frauen in Deutschland, wird Katja Bernhardt aus Malsfeld zum Thema „Das Geschenk der Vergebung“ sprechen. „Und – Hand aufs Herz – Vergebung brauchen wir alle, die spielt in unser aller Leben eine Rolle. Sie nimmt uns eine Last von den Schultern“, macht Ute Drößler Lust auf den Vormittag und den Vortrag. Ute Drößler ist nicht nur in der Regionalgruppe aktiv, sondern gehörte auch zu den Frauen, die das Frauenfrühstück nach Zeitz brachten.

2010 hatten Ute Drößler und Ute Schmeck die Idee, das Frauenfrühstück in Zeitz anzubieten. 60, vielleicht 100 Frauen erträumten sie sich zum Start. Es kamen auf Anhieb 115. Und es wurden immer mehr. Die ersten Treffen fanden noch im CJD Droyßig statt, doch dort war die Platzkapazität irgendwann erreicht. Zum zehnjährigen Jubiläum zogen sie in die Klinkerhallen in Zeitz um. Mittlerweile findet das beliebte Treffen, eines der größten Frühstückstreffen im Osten Deutschland, im Hyzet Kultur- und Kongresszentrum Alttröglitz statt. Aber egal, wo die Treffen organisiert werden, das Wichtigste ist nach wie vor, dass die Frauen verwöhnt werden, einen Vormittag nur für sich haben, mal zu Hause rauskommen, mit anderen ins Gespräch und auf andere Gedanken kommen und vielleicht durch die Vorträge auch einen neuen „Input“ erhalten.

Infos auf fruehstueckstreffen.de unter Veranstalter/Zeitz

Karten für das diesjährige Frühlingstreffen gibt es noch bis diesen Freitag in der Mohren-Apotheke in Zeitz, im Hyzet-Klubhaus und in der Postfiliale in Tröglitz. Sie kosten auch dieses Mal 18 Euro, die Organisatorinnen geben zwischenzeitliche Preiserhöhungen nicht an die Frauen weiter.

Das Zeitzer Organisationsteam freut sich auf viele Gäste am 4. Mai. 200 Teilnehmerinnen sind möglich, eine Zahl, die schnell erreicht ist. „Egal, ob Sie zum allerersten Mal zu uns finden oder vom ersten Treffen an dabei waren – dieser Vormittag ist für alle eine Bereicherung“, betont Ute Drößler.