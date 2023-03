Auf dem Altmarkt in Zeitz hat die zweite Protestkundgebung gegen die geplante Schließung von Geburtshilfe und Kinderstation im SRH-Klinikum Zeitz begonnen.

Proteste in Zeitz

Zeitz/MZ - In genau einer Woche - am 27. März - sollen die Aufsichtsgremien vom Träger des Zeitzer Krankenhauses, der SRH-Hoolding, das Aus für Geburtshilfe und Kinderstation beschließen. Dagegen machen mittlerweile Hunderte Zeitzer unter dem Dach des Aktionsbündnisses Zeitz mobil. Auf dem Altmarkt findet deshalb die zweite Proteskundgebung statt

Eine Petition, die das Ehepaar Wendland initiierte, brachte bislang an die 10.000 Unterschriften. Unterschreiben kann man auch heute noch auf dem Altmarkt. Ebenso läuft eine Postkartenaktion, bei der sich Zeitzerinnen und Zeitzer unmittelbar an den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) wenden, in der Innenstadt.

Auf dem Altmarkt sind wieder verschiedene Redebeiträge geplant. Die Teilnehmer zeigen Protestplakate und machen ihrem Unmut auch mit Trillerpfeifen Luft.

Die MZ ist live auf dem Altmarkt dabei. Verfolgen kann man die Protestkundgebung ab 17.30 Uhr auf der MZ-Seite auf Facebook.