Ein Ausflug in die verschneite Wunderwelt gehört bei Yvette Meinhardt und Familie seit Jahren zur Tradition. In Wagrain-Kleinarl gibt es tolle Pisten, da entstand das bekannteste Weihnachtslied.

Zeitzer Familie fährt in den Alpen Ski

Kleinarl/MZ. - „Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land“, so schrieb einst Ludwig Ganghofer in einem seiner Heimatromane.