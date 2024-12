Der 30. November 1944 brachte den wohl schwersten Bombenangriff auf die Region. Eine heimatgeschichtliche Serie erinnerte daran. Was Leser zum Abschluss sagen.

Zeitzer erinnern sich an das Grauen des Bombenangriffes vor 80 Jahren auch in der Posaer Straße

Zweiter Weltkrieg in Zeitz

Bomben auf Zeitz am 30. November 1944: Vielen Zeitzern in Erinnerungen geblieben ist das zerstörte Naether'sche Volksbad.

Zeitz/MZ. - „Ich bin sehr froh, dass Petrik Wittwika mit seinen Beiträgen in der MZ diesen Tag des Grauens wieder ins Bewusstsein gerückt hat“, schreibt Herta Kunkel, „ich kann mich an den 30. November 1944 in Zeitz nur wenig erinnern, ich war fünf Jahre alt, aber ich weiß, dass ich furchtbare Angst hatte.“