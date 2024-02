Zeitz/MZ. - Aus einem Pappkarton in der Stadtbibliothek Martin Luther in Zeitz ragt ein kleiner Info-Flyer mit der Aufschrift „Literatur in Zeitz - Programm 2024“ heraus. Den Inhalt dieses Prospekts und vieles mehr erläuterte Margarete Schweizer, Koordinatorin der Zeitzer Bibliotheksinitiative, zusammen mit Karin von Welck, Dechantin der Vereinigten Domstifter, bei der Vorstellung des Jahresprogramms der Zeitzer Bibliotheksinitiative am Dienstag.

„Falls Sie sich beim Blick auf das Programm denken, ,Das ist doch genau dasselbe wie letztes Jahr’, das ist Absicht“, scherzte Margarete Schweizer zu Beginn ihres Vortrags. Man wolle so eine Struktur mit wiederkehrenden Veranstaltungen erreichen: „Das Déjà-vu ist erwünscht.“

Altbekannte Veranstaltungen

Eine dieser wiederkehrenden Veranstaltungen ist der dritte Zeitzer Literaturtag am 13. Juni. Dort erwarten Programmpunkte wie ein literarischer Spaziergang, eine Autorenlesung und auch eine Kinderbuchautorenlesung im Rahmen der Kinderbuchautoren-Tagung im die Besucher.

Ebenfalls wiederkehrend ist das „Lange Wochenende der Bibliotheken“ zusammen mit den Landesliteraturtagen Sachsen-Anhalts. Dieses Jahr finden die Literaturtage unter dem Motto: „Flussauf, flussab: Strömungen der Literatur in Sachsen-Anhalt“ statt, und zwar in Magdeburg, Halle, Osterburg und Zeitz.

Neue Akzente

Die Beiträge setzen dabei einen besonderen Akzent auf die Gegenwartsliteratur aus Sachsen-Anhalt. Am Wochenende vom 18. Oktober bis zum 21. Oktober seien circa zehn Veranstaltungen im Rahmen der Landesliteraturtage allein in Zeitz geplant. Die Bibliotheken seien nach den bewährten Mustern offen, so Schweizer.

Neben den üblichen Veranstaltungen wird es ebenfalls ein Novum in Zeitz geben. „Zeitz liest mit“ ist ein neues Format in Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse, bei der ein Autor der Leipziger Buchmesse in Zeitz eine Vorlesung hält. „Es ist nicht nur sparsam, sondern auch für die Autoren eine tolle Chance“, sagte Karin von Welck.