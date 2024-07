Viele Produkte tragen den Namen Zeitz als Geschenk oder Mitbringsel in die Welt. Jetzt wurde die Palette um eines erweitert: Schokolade und Pralinen aus der Manufaktur. Was es alles gibt.

Zeitz/MZ. - Kein Stern, der deinen Namen trägt, sondern eine Schokolade mit dem großen Schriftzug „Zeitz“: Die Palette der Zeitz-Produkte hat sich um ein verführerisches Angebot erweitert. „Die Schokolade wird zwar nicht in Zeitz, aber extra für uns hergestellt“, sagt Ines Enzmann. Sie bietet sie im eigenen Geschäft in der Kalkstraße an. Aber sie kümmert sich auch mit Leidenschaft im Stadtmarketingverein darum, dass es immer einen gut gefüllten „Zeitz-Koffer“ gibt. Als Souvenir zum Mitnehmen nach dem Besuch, als Geschenk, wenn man ein Stück Zeitz verschenken will oder einfach, um sich selbst eine Freude zu machen.