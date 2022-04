Zeitz will für Radfahrer attraktiver werden

Zeitz/MZ - Deutlich weniger Laster auf den Straßen in Zeitz, weil es die B180 direkt im Ort nicht mehr gibt. Der Pkw-Verkehr rollt langsamer als jetzt. Und es gibt mehr Raum für Radfahrer. So in etwa würde Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) gern ein radfreundliches Zeitz in zehn Jahren erleben. Dazu könnte ein deutlich besser als jetzt ausgebautes Radwegenetz gehören.