Zeitz/MZ. - In der Zeit vom 19. bis 21. September 2025 findet im Schlosspark Moritzburg das 18. Zeitzer Weinfest statt, welches in diesem Jahr letztmalig von Lea-Maria Bernadowitz, der amtierenden 10. Zeitzer Weinprinzessin, eröffnet wird. Neben zahlreichen Weinen der Region und einem lebhaften Programm steht in diesem Jahr ein weiteres Highlight an, denn die Amtszeit von Lea-Maria Bernadowitz endet und somit wird sie nach der Eröffnung ihre Krone an die 11. Zeitzer Weinprinzessin weitergeben.

Wer an diesem Tag zur Weinprinzessin gekürt wird, steht noch nicht fest, teilt die Stadt Zeitz mit. Vielmehr können sich erst einmal alle, die in den kommenden zwei Jahren die repräsentative Aufgabe in der Stadt Zeitz übernehmen wollen und natürlich auch alle, die einmal im Leben Prinzessin sein möchten, um das verantwortungsvolle Amt der Zeitzer Weinprinzessin bewerben. Bewerbungen bitte an: Stadt Zeitz,SG Kultur und Tourismus, Altmarkt 1, 06712 Zeitz oder per E-Mail an [email protected].

Dafür sollte man weiblich und im Alter von 19 bis 25 Jahren sein, in Zeitz oder Umgebung wohnen, einen Führerschein besitzen, ein sicheres Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen haben, zeitlich flexibel sein sowie Allgemeinkenntnisse zur Weinregion Saale-Unstrut, der „Weinroute an der Weißen Elster“ sowie zum Thema Wein und dessen Anbau haben, heißt es zu den Prinzessinnen-Kriterien.

Eine Weinbotschafterin für das Weinanbaugebiet an der Weißen Elster zu küren, geht auf die Initiative von Norbert Hörig zurück, dem Gastronomen und damaligen Vorsitzenden des Weinvereins und ersten Winzer in Zeitz. Im Jahr 1997 erhielt er die Genehmigung zur Wiederaufrebung der Weinberge am Kloster Posa, die als Weinlage den Namen „Kloster Posaer Klosterberg“ trägt.

Seinem Beispiel folgten weitere Weinbauern. Es kamen die Weinlagen „Salsitzer Englischer Garten“ und „Wetterzeuber Bischofsleite“ hinzu. Heute umfasst das Weinbaugebiet um die Weiße Elster circa 25 Hektar Rebfläche.