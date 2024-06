In Gedenken an den Reformer Martin Luther suchen die 16 deutschen Lutherstädte, darunter auch Zeitz, wieder Vorschläge für den Lutherpreis "Das unerschrockene Wort".

Zeitz/MZ. - Alle zwei Jahre vergibt der Bund der Lutherstädte den mit 10.000 Euro dotierten Lutherpreis „Das unerschrockene Wort“.

Im Jahr 2025 ist das wieder einmal der Fall und darum sucht die Stadt Zeitz – als eine der 16 Lutherstädte – nach passenden Kandidatinnen oder Kandidaten, die für Zeitz dafür ins Rennen gehen. Dies könnten auch Gruppen sein, wird erwähnt.

„Deshalb rufen wir alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Vorschläge bis zum 16. August mit ausführlicher Begründung beim Sachgebiet Kultur und Tourismus der Stadt Zeitz einzureichen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Mit dem Preis „Das unerschrockene Wort“ sollen Menschen geehrt werden, die sich, genau wie Luther 1521 vor dem Reichstag zu Worms, mutig gegen politische und gesellschaftliche Missstände aussprechen und Zivilcourage beweisen, heißt es.

Aus den eingereichten Vorschlägen werde dann in Zusammenarbeit mit dem Ältestenrat entschieden, welcher Vorschlag für die Preisverleihung bei der Gesamtjury eingereicht wird.

Die Jury für den mittlerweile 15. Preis, die aus den Bürgermeistern der Lutherstädte sowie sechs berufenen Bürgerinnen und Bürgern besteht, kommt dann im Herbst dieses Jahres in Augsburg zusammen. Die Preisverleihung erfolgt dann ebenfalls in Augsburg im Frühjahr 2025.

Im Bund der Lutherstädte haben sich Orte in Deutschland zusammengeschlossen, in denen der Reformer gelebt oder gewirkt hat.

Vorschläge per E-Mail an: [email protected] oder per Post an: Stadt Zeitz - Sachgebiet Kultur und Tourismus, Altmarkt 1 in 06712 Zeitz.