Zeitz spendet Geld für die Rappelkiste im Ahrtal

Übergaben im Rahmen eines Treffs per Video den Spendenscheck aus Zeitz: Bürgermeisterin Kathrin Weber, Stadtratsvorsitzender Ulf Altmann (l.) und Christian Thieme.

Zeitz/Bad Neuenahr-Ahrweiler/MZ - Rührung und Freude in Bad Neuenahr-Ahrweiler - konkret in der Kindertagesstätte Rappelkiste im Ortsteil Bachem. Die Einrichtung bekommt aus der Stadt Zeitz eine Geldspende in Höhe von 13.785 Euro. Die Summe ist im Rahmen der Spendenaktion „Zeitz hilft“ im Sommer dieses Jahres zusammengekommen.