Zeitz schwimmt gegen den Strom

Nur in einem Bereich im Kreis steigt die Erwerbslosenquote.

Zeitz/MZ/ank - Nur in Zeitz ist im Monat September die Arbeitslosenquote nicht gesunken. Während für Naumburg im am Freitag veröffentlichten Bericht der für den Burgenlandkreis zuständigen Agentur für Arbeit Weißenfels ein Minus von 0,1 Prozentpunkten steht und für Weißenfels gar ein Minus von 0,3 Punkten steht für Zeitz ein Plus von 0,1 Prozentpunkten.