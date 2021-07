Zeitz lädt zum Gartenträume-Picknicktag in den Schlosspark

Zeitz/MZ - BlechKlang, Pflanzenflohmarkt und Leckereien sollen den Gartenträume-Picknicktag im Schlosspark Moritzburg Zeitz zu etwas ganz Besonderem machen. Der Zeitzer Gartentraum lädt dazu am Sonntag, 25. Juli, ein. „Der Schlosspark Moritzburg Zeitz beteiligt sich wieder am Gartenträume-Picknicktag und lockt mit einem Pflanzenflohmarkt und mitreißenden Klängen in den Garten der Zeitzer Moritzburg“, sagt Kathrin Nerling vom Sachgebiet Kultur und Tourismus.

Eigentlich sollen die Besucher flanieren, sich ihr Plätzchen im weitläufigen Parkareal aussuchen, Decke ausbreiten, schlemmen und der Musik lauschen. Und damit man etwas mitnehmen kann, kann man sich beim Pflanzenflohmarkt Pflanzen für die eigene grüne Oase aussuchen. Der Schlosspark bietet dafür das Picknick im Gartentraum mit Froschkönig - Die Marmeladenmacher - und Hof Göbitz und den ersten Pflanzenflohmarkt für Hobbygärtner im Lustgarten in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Staudenfreunde, Regionalgruppe Sachsen-Anhalt Süd. Das Picknickkonzert erklingt von der Brass Band BlechKlang.

Picknick und Pflanzenflohmarkt

„Neben der eigenen kulinarischen Auswahl aus dem Picknickkorb wird es regionale Speisen und Getränke vom Froschkönig - Die Marmeladenmacher geben“, erläutert Kathrin Nerling, „der Hof Göbitz nutzt das handgemacht-Mobil des Saale-Unstrut-Tourismus für sein herzhaftes Angebot mit Wein, und auch am Imbiss an der Bühne werden Hungrige und Durstige fündig.“ Picknick und Pflanzenflohmarkt laden von 10 bis 18 Uhr ein. Decken, Sonnencreme, Federballspiel und was immer zum Picknick-Familienglück dazugehört, muss man von zu Hause mitbringen. Und den Picknickkorb oder die Kühltasche kann natürlich jeder nach eigenem Geschmack füllen. Es lohnt sich aber, auch die angebotenen Speisen und Getränke zu probieren und mit den mitgebrachten zu kombinieren.

Damit es nicht nur Gaumenfreuden werden, ist „Auf den Flügeln des Phönix – ein musikalisches Erlebnis der Sonderklasse“ versprochen. Das Picknickkonzert erklingt um 15.30 Uhr im Rossnerpark, dem Teil des Schlossparks mit dem alten Baumbestand. „Wie der sprichwörtliche Phönix aus der Asche, so startet die Jenaer Brass Band BlechKlang in den Sommer 2021 und meldet sich mit einem musikalischen Feuerwerk allererster Güte zurück im Konzertgeschehen“, verspricht Kathrin Nerling. Und musikalisch, sozusagen auf den Schwingen des Phönix, gehe es dabei einmal um die ganze Welt.

Besuchen kann man den Schlosspark jeden Tag

Unter der professionellen Leitung ihres Dirigenten Alexander Richter (Solotrompeter der Clara-Schumann-Philharmoniker Plauen/Zwickau) präsentieren die 30 Blechbläser und Schlagwerker einen Mix verschiedenster Genres und Musikrichtungen und bedienen sich aller klanglichen, technischen und musikalischen Finessen, die einer Brass Band nach britischem Vorbild zur Verfügung stehen. Neben eindrucksvollen Originalkompositionen, beliebten Filmmusiken und Adaptionen bekannter Titel sind auch immer wieder Entdeckungen und Überraschungen im abwechslungsreichen Programm der mehrfach preisgekrönten Ausnahmeformation zu finden. Bei dem Picknickkonzert am 25. Juli in Zeitz geben sich so unter anderem Zorro, Batman aber auch Michael Bublé die Ehre, führt die musikalische Reise nach Italien, Großbritannien, Brasilien und Venezuela, so Nerling.

Natürlich kann man auch am Picknick-Sonntag einfach den Schlosspark genießen, zwischen den Wechselflorbeeten spazieren gehen und sich umschauen. Die Spielplätze laden die kleinen Gäste zum Toben ein. Besuchen kann man den Schlosspark übrigens jeden Tag ab 10 Uhr, Einlass ist bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person.

Weitere Infos in der Tourist-Information Zeitz: 03441/832 91

Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre haben freien Eintritt

Der Eintritt zum Gartenträume-Picknicktag kostet drei Euro für Personen ab 14 Jahre, ermäßigt zwei Euro. Inhaber der Schlosspark-Saisonkarte zahlen einen Euro. Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre erhalten in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen des Kreises und Landes. Hunde haben keinen Zugang zum Schlosspark. Am Eingang Orangerie steht ein Hundezwinger zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. Geöffnet ist der Schlosspark von 10 bis 18 Uhr.

Was ist eigentlich der Gartenträume-Picknicktag? Der Gartenträume-Picknicktag ist eine Initiative des Vereins Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt. Der Schlosspark Moritzburg Zeitz ist Teil dieses touristisch-denkmalpflegerischen Netzwerks. Am Sonntag, 25. Juli, wird in Sachsen-Anhalt am „Gartenträume-Picknicktag“ landauf, landab im Grünen geschlemmt. Die Gartenträume-Parks laden dazu ein, den Picknickkorb zu packen und in den grünen Oasen einen genussvollen Tag mit Musik und Kultur zu erleben oder einfach nur gemütlich im Schatten alter Bäume zu entspannen. Also alles das, was man in Zeitz im Schlosspark bestens kann.

Infos: https://gartentraeume-sachsen-anhalt.de/de/20-jahre-gartentraeume-2020/gartentraeume-picknicktag.html