Dem Konzept Team Gera ist es gelungen, Spirit of Smokie für die Schwarzbiernacht in Zeitz zu engagieren. Die „beste und erfolgreichste Smokie Tribute Band“ wird zur Eröffnung am 15. Juni auf dem Altmarkt spielen.

Zeitz/MZ. - Am Samstag, 15. Juni, ist Schwarzbiernacht in Zeitz. Bereits die 27. Auflage der beliebten Großveranstaltung. Darüber freut sich Michael Sumser, Geschäftsführer vom Konzept Team Gera, das diesen städtischen Höhepunkt auch zum 27. Mal durchführen wird. „Nachdem es uns gelungen ist, Spirit of Smokie für die Schwarzbiernacht in Suhl zu engagieren, haben wir es jetzt geschafft die beste und erfolgreichste Smokie Tribute Band auch für die Eröffnung der Schwarzbiernacht in Zeitz zu verpflichten“, sagt Sumser, „worüber wir sehr glücklich sind.“