Zeitz beteiligt sich mit Lustgarten am Gartenträume-Picknicktag

Zeitz/MZ - Vom angesagten Regen lässt man sich im Zeitzer Gartentraum nicht schrecken: Der Schlosspark Moritzburg Zeitz beteiligt sich am Gartenträume-Picknicktag und lockt am Sonntag, 25. Juli, mit einem Pflanzenflohmarkt und mitreißenden Blech-Klängen in die Parkanlage der Zeitzer Moritzburg. Da es bereits einige Nachfragen gab, kann Kathrin Nerling vom Sachgebiet Kultur und Tourismus auch schon konkreter auf das Sortiment des Pflanzenflohmarktes hinweisen.

Im Angebot sind Farne, Taglilien, Pflanzen für den Steingarten und andere Stauden, außerdem Kakteen, Tillandsien und verschiedene Zimmerpflanzen. Der Markt wird im Bereich des Badehauses und im Lustgarten des Schlossparks aufgebaut. Darüber hinaus wird Ingo Campen von GenussMéditerranée das Angebot zum Picknick mit Weinen aus Frankreich bereichern. Musik von BlechKlang gibt es dazu wie versprochen.