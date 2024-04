Zeitz/MZ/ank. - Schlechte Karten für Raser: Zeitz erhält eine zweite stationäre Blitzersäule. Das Gehäuse ist am Freitag unterhalb der Tröglitzer Straße aufgebaut worden. Das Innenleben soll in Kürze installiert werden. Die Säule ist künftig in einem Bereich aktiv, in dem höchstens 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfen. Die Aufstellung der Säule hatte der Stadtrat Anfang Juli vergangenen Jahres mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Die Tempokontrolle solle auch die Sicherheit von Fußgängern erhöhen - Hintergrund ist dabei auch die Nähe zu Naetherbad und Jugendhaus. Einen weiteren stationären Blitzer in Zeitz gibt es in der Weißenfelser Straße, nahe des Ortseingangs.