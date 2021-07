Zeitz bekommt feste Ansprechpartner für Bereiche

Zeitz/MZ - Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) berichtete dem Stadtrat auch über Führungskräfte-Workshops und das agile Organisationsmodell der Personalarbeit. „Seit über zwei Jahren arbeitet die Stadt Zeitz mit dem Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Sachsen-Anhalt zusammen“, so Thieme, „insbesondere im Bereich der Personal- und Organisationsarbeit erhalten wir eine wertvolle fachliche Unterstützung. In Anbetracht der Entwicklung am Arbeitsmarkt gewinnt diese Aufgabe mehr und mehr an Bedeutung und wird zwingend zur Chefsache.“

Ein wichtiger Baustein sei die Mitwirkung aller Führungskräfte. In regelmäßigen Workshops behandeln Fachbereichs- und Sachgebietsleiter Themen der Personalarbeit und bereichsübergreifende Fachthemen, erläuterte Thieme. Die regelmäßige Schulung der Führungskräfte sei eine wesentliche Grundlage für die effiziente Aufgabenerledigung der Stadtverwaltung und für eine gute Führungs- und Arbeitskultur. „Im Juli diskutierte die Führungsebene, wie die Schnittstellen zum Sachgebiet Personal und Organisation und damit die gemeinsame Personalarbeit optimiert werden können. In diesem Rahmen wurde ein agiles Organisationsmodell vorgestellt und seit dem 15. Juli eingeführt.“

Der Ansatz: Wegen der massiv steigenden Arbeitsmenge ist es nicht mehr möglich, die Personalarbeit streng nach Hierarchie und auf dem Dienstweg zu erledigen. „Es entsteht ein Nadelöhr, das unwillkürlich zum Stau führt. Um dem zu entgehen, erhält nunmehr jeder Fachbereich einen festen Ansprechpartner im Sachgebiet Personal und Organisation“, so Thieme, „der ihn in den Bereichen Personalentwicklung, Organisation und Prozesse lotsen kann.“ Positive Effekte seien ein Ansprechpartner für alle dienstlichen Belange eines Fachbereichs, Verkürzung von Verfahren und ein gemeinsamer Erfahrungsschatz, der als wichtige Grundlage für die strategische Entwicklung des Bereichs und des Personals aufgebaut wird.