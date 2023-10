Am 5. Oktober fand in den Zeitzer Klinkerhallen eine Ausbildunsmesse statt. Rund 50 Aussteller und 500 Schüler waren laut Angaben der Verwanstalter dabei. Im Bild das Team von Bluechip Meuselwitz.

Zeitz/MZ - „Uns Handwerker haben sie zur ersten Zeitzer Ausbildungsmesse vergessen“, sagt Klaus Andrae. Er ist Obermeister der Innung Sanitär, Heizung, Klimatechnik im Burgenlandkreis und stinksauer. Dabei vertritt seine Innung 30 Betriebe mit rund 600 Beschäftigten. „Wir haben seit 20 Jahren bei der Berufsinformationsmesse des Kreises mitgemacht. Jetzt hat sie der Landkreis abgeschoben und an seine Stabsstelle Strukturwandel weitergegeben, und wir sind raus“, ärgert sich Andrae. Er ließ es sich nicht nehmen, am Donnerstag bei der Messe in den Klinkerhallen als Gast vorbeizuschauen. „Es war viel Industrie vertreten von Südzucker über Mibrag bis Radici, das Handwerk habe ich vergeblich gesucht“, kritisiert Andrae.