Die Polizei ermittelt in Zeitz gegen einen Unbekannten, der ein Mädchen geschlagen haben soll.

Zeitz/MZ - Die Polizei in Zeitz ermittelt gegen einen unbekannten Mann wegen Körperverletzung. Er soll am Dienstag in der Wendischen Straße ein 13-jähriges Mädchen geschlagen haben. Laut Revier habe das Mädchen angegeben, gegen 15 Uhr von dem etwa 25-Jährigen grundlos mehrfach geschlagen worden zu sein. Der Täter sei danach weitergelaufen. Das Mädchen blieb unverletzt. Weitere Zeugen habe es nicht gegeben.