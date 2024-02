Wohin reisen die Zeitzer am liebsten? Nachgefragt bei Reisebüros der Region

Zeitz/MZ. - Allmählich drängen die ersten Sonnenstrahlen zwischen den dicken Wolken hervor. Somit steht in ein paar Monaten bereits schon wieder die Urlaubszeit vor der Tür. Wohin zieht es die Zeitzer am liebsten in den warmen Monaten und ab wann sollte bestmöglich der Urlaub gebucht werden? Die Reiseexperten geben Auskunft.