Für Leute, die in Zeitz einen Hausarzt suchen, könnte es eine Lösung geben. Denn eine neue Hausärztin öffnet ihre Praxis. Wo die sich befindet und wann geöffnet ist.

Medizinische Versorgung in Zeitz

Zeitz/MZ. - Am 1. November eröffnet Juliane Bunzel ihre Hausarztpraxis in Zeitz. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am SRH-Klinikum Zeitz erweitert damit sein ambulantes Versorgungsangebot und hat mit Juliane Bunzel eine Hausärztin gefunden, die „ein allgemeinmedizinisches Leistungsspektrum ambulanter Diagnostiken und Behandlungsmöglichkeiten vorhalten wird“, wie Peggy Hanisch, Geschäftsführerin MVZ Sachsen-Anhalt GmbH, erklärt.