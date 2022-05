Wo in Zeitz die Königin der Schuhe ihre Kunden bedient

Zeitz/MZ - Farbenfroh leuchten Schuhe der neuen Kollektion und machen Lust auf Frühling. „Jetzt kommt wieder Farbe in die Läden und auch weiß ist modern“, sagt Karin Baumer. Mit 67 Jahren steht sie in ihrem Schuhladen am Platz der Deutschen Einheit in Zeitz-Ost. „Mein ganzes Herzblut steckt in meinem Laden und in meiner Arbeit. Der Umgang mit Kunden bereitet mir jeden Tag aufs Neue viel Freude“, sagt die Unternehmerin. Denn von ihrer 50-jährigen Berufstätigkeit war sie 31 Jahre selbstständig, Karin Baumer hat ihren Job von der Pike auf gelernt. Zu DDR-Zeiten hat sie in der HO-Kaufhalle (Handelsorganisation) in Weißenfels-West Fachverkäuferin gelernt. Zufällig wurde sie auf einen Schuhladen in Stößen aufmerksam, wo damals eine Verkaufsstellenleiterin gesucht wurde. Sie lebt im Nachbarort Gröbitz, bewarb sich und wurde angenommen. Nach 15 Jahren kam die Wende und damit neue Herausforderungen. „Per Rundfunk erfuhren wir damals, dass kleine Geschäfte geschlossen oder privatisiert werden sollen“, erzählt Karin Baumer. So wollte sie „ihren“ Laden in Stößen übernehmen. Doch die noch vorhandenen DDR-Schuhe im Wert von 90.000 Mark sollte sie kaufen. Aber nach der Wende wollte diese Modelle niemand mehr haben. So lief die Übernahme nur mit Rechtsanwalt.