Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinhelmsdorf/MZ. - Bitterkalt pfeift der Wind über die Eisenberger Straße von Kleinhelmsdorf und kündigt den kurz darauf einbrechenden Winter an. Doch die sechs Frauen, die sich am alten Dorfbrunnen gegenüber der einstigen Gaststätte treffen, sind mit Mützen und dicken Jacken warm verpackt. Schließlich wissen sie, worauf sie sich in jedem Jahr kurz vor dem ersten Advent einlassen. Denn seit zehn Jahren verwandeln Frauen aus dem Dorf den Brunnen in einen Weihnachtsbrunnen und setzen ihm praktisch eine weihnachtliche Krone auf.