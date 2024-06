Junger Autor aus der Region: Vor drei Jahren gab Sebastian Förster seinen Job in der Verwaltung auf und schreibt Thriller. Inzwischen kann er von der Veröffentlichung seiner Bücher leben.

Wo der Horror in der Elsteraue aufblüht

Sebastian Förster aus der Elsteraue schreibt unter dem Pseudonym G. S. Foster Thriller und Horrorgeschichten. Vor drei Jahren hat er seinen Job in der Verwaltung an der Nagel gehängt und lebt vom Verkauf seiner Romane.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elsteraue/MZ. - Er jagt Ghostwriter in Hawaii, schickt seine Heldin zu Dämonen in die Wüste oder lehrt ihr im Central Park New York das Fürchten – kurzum, G. S. Foster lässt einen mit seinen Thrillern mitfiebern und schrecklich gruseln. Die Sprache kurz und knackig, die Leichen sterben schonungslos und lehren dem Leser das Gruseln. Doch kaum jemand weiß, dass sich hinter diesem Pseudonym ein junger Autor aus der Elsteraue verbirgt.