Eine Handvoll Geschäfte in der Zeitzer Innenstadt gibt es tatsächlich schon lange. Viele Ketten, die sich in den 1990er Jahren ansiedelten, sind längst Geschichte. Wie es aktuell aussieht - und welches das älteste noch existierende Geschäft ist.

Mäc-Geiz in der Wendischen Straße in Zeitz markiert den Eingang zur Fußgängerzone und ist ein beliebtes Geschäft. Nicht jeder Einzelhandel überdauerte die Jahre.

Zeitz/MZ. - Welche Geschäfte in der Zeitzer Innenstadt haben sich über Jahrzehnte gehalten? Stellt man die Frage in der Fußgängerzone, dann fallen die Antworten nahezu gleich aus. An erster Stelle wird das Uhren- und Schmuckfachgeschäft Schmucker Otto am Roßmarkt genannt, das viele Zeitzer noch als Kontaktring-Geschäft aus DDR-Zeiten kennen.