Wird der Besuch von Schloss Moritzburg in Zeitz teurer?

Zeitz/MZ. - Für den Besuch von Schloss Moritzburg in Zeitz sollen Gäste künftig tiefer in die Taschen greifen. Die Stadt plant eine Erhöhung der Eintrittspreise zum 1. Januar 2025. So sollen Erwachsene künftig für ein Museumsticket acht statt bisher sechs Euro zahlen. Für Kinder soll sich der Tarif ebenfalls um zwei und damit auf sechs Euro erhöhen. Auch beim Familienticket ist eine Änderung vorgesehen. Die Kosten für den Eintritt von zwei Erwachsenen und zwei Kindern sollen aus Sicht der Stadt von 15 auf 20 Euro steigen.