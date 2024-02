Gilbert Baumann bietet in seinem Autohaus in Zeitz ebenfalls einige Elektromodelle an.

Zeitz/MZ. - Es war ein absoluter Paukenschlag kurz vor dem Jahreswechsel. Aufgrund des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts fehlte auf einmal Geld für Klima- und Transformationsfonds. Als Folge dessen entschied sich die Bundesregierung, den Umweltbonus beim Kauf von Elektroautos zu streichen.

Zuvor hatten Privatkunden beim Erwerb eines E-Autos im Wert von bis zu 40.000 Euro eine Förderung in Höhe von 6.750 Euro erhalten. Davon zahlten 4.500 der Staat und 2.250 Euro die Hersteller. Bis zu einem Wert von 65.000 Euro wurden Subventionen in Höhe von 4.500 Euro ausgezahlt. Autos über 65.000 Euro wurden nicht subventioniert.

Streichung kam überraschend

Aber wie wirkte sich das auf die Branche aus? „Es hat uns und unsere Kunden total überrascht“, sagt Gilbert Baumann, Inhaber vom Autohaus Baumann in Zeitz. Der letzte Stand der Dinge sei gewesen, dass die Prämie ab 2024 weniger wird, von einer gänzlichen Streichung sei davor noch nie die Rede gewesen seien. „Wir hatten, das Glück, dass es bei uns keine Grenzfälle gab“, so Baumann.

Alle Kunden, die noch rechtzeitig ihr Auto bestellten, erhielten die volle Prämie. „Es ist eigentlich kontraproduktiv zu den Mobilitätszielen der Regierung“, denkt Gilbert Baumann. Einen „beispiellosen Vorgang“ hatte seinerzeit der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) das Aus der E-Auto-Prämie genannt. Die Verbraucher hätten aufgrund der plötzlichen Korrektur „über Nacht“ keine Zeit gehabt, sich auf Veränderungen einzustellen.

Hersteller springen ein

Bereits im September letzten Jahres fiel die E-Auto Prämie für Gewerbekunden weg. Damals sei es allerdings nicht so eine große Überraschung gewesen, da die Streichung schon vorher bekannt war. Dort seien die Hersteller eingesprungen und hätten selbst die Prämien für den Erwerb eines E-Autos zu gewerblichen Zwecken übernommen.

Genau dasselbe werde nun auch passieren: „Die Hersteller haben ja auch Verkaufsdruck.“ Ohne diese Reaktion seitens der Hersteller würde der Absatz der elektrischen Fahrzeuge komplett einbrechen, vermutet der Autoexperte aus Zeitz. Mit dem Ausgleich der Hersteller allerdings, mutmaßt Baumann, dass die Verkaufszahlen von E-Autos in seinem Autohaus relativ gleich bleiben werden.

Konstante Steigerung

„Es gab bei uns ohnehin noch nie die extreme Nachfrage nach Elektroautos“, offenbart Baumann. Vor allem in ländlichen Regionen würden die Autofahrer nach wie vor eher auf Verbrenner setzen. Die häufigsten Gründe dafür sieht Baumann in der Reichweite der Autos und in der noch nicht ausreichend ausgebauten Ladeinfrastruktur. Dennoch gebe es natürlich einige Kunden, die sich für die E-Autos interessieren würden.

Derzeit beträgt der Anteil der verkauften E-Autos etwa 20 Prozent von den Gesamtverkäufen im Autohaus. Dabei sollen sowohl Privatkunden, als auch Gewerbekunden vorhanden seien. Unter anderem bei Pflegediensten fänden die Elektroautos großen Anklang, da die Reichweite für die dort benötigten Strecken vollkommen ausreiche. „In den letzten Jahren war schon eine Steigerung zu sehen“, erklärt der Autohaus Chef.

Kein E-Auto Hype im Burgenlandkreis

Auch in den kommenden Jahren erwarte er eine weitere Steigerung dieser Zahlen: „Die Forschung wird weitergehen.“ So werden irgendwann Elektroautos mit einer höheren Reichweite und zu attraktiveren Preisen zur Verfügung stehen. Hinzu käme noch, dass das Angebot der Hersteller stetig wachse. Das Thema Elektroauto werde also in den nächsten Jahren weitergehen, da ist er sich sicher.

Ein Blick auf die Zulassungszahlen von E-Autos in Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 bestätigt die Vermutung von Gilbert Baumann. So wurden im vergangenen Jahr 5.683 Pkw mit reinem Elektroantrieb in Sachsen Anhalt zugelassen. Ein Plus von 2,2 Prozent. Eine interessante Entwicklung, wenn man bedenkt, dass die Gesamtzahl an zugelassenen Pkw, wenn auch nur leicht, um 0,5 Prozent sank.

Der gemeinsame Anteil von E-Autos und Pkw mit Hybridantrieb an neuzugelassenen Fahrzeugen stieg im Vergleich zum Jahr 2022 von 44,8 auf 46 Prozent im letzten Jahr an. Diese Daten gehen aus einer Information des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt hervor. Ein Trend, der bislang nicht im Burgenlandkreis angekommen ist. Von im Jahr 2023 insgesamt 153.147 zugelassenen Fahrzeugen waren lediglich 2.386 mit einem Elektro- oder Hybridmotor ausgestattet, teilt der Landkreis auf MZ-Anfrage mit. In Zeitz lag die Zahl bei gerade einmal 327 zugelassenen Fahrzeugen in dieser Kategorie.