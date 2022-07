Wieder stehen Sperrungen an der Umgehungsstraße bei Theißen bevor

Theissen/MZ/AND - Das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises informiert über eine erneute Sperrung im Bereich der Umgehungsstraße in Zeitz. Nötig ist die Sperrung zur Durchführung von Baumaßnahmen.

Demnach ergeben sich im Zuge von Gewährleistungsarbeiten am Knoten B 2/B 91 in Theißen im Zeitraum von Montag, 25. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 5. August, Verkehrsraumeinschränkungen. Gesperrt ist die B 2 aus Richtung Leipzig kommend im Abschnitt zwischen Knoten B 2/Bornitz und Knoten B 2/B 91 Theißen. Die Umleitung des Verkehrs aus Leipzig kommend erfolgt über die B 2 - Kreisverkehr Bornitz – Zangenberg – Zeitz - Leipziger Straße – Naumburger Straße – L 193 und wieder auf die B 2, die Ortsumfahrung Zeitz.

Eine Sperrung gibt es auch für Linksabbieger auf der B 91 aus Richtung Weißenfels kommend in Richtung B 2 nach Leipzig. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt hier über die Rechtsabbiegespur zum Kreisverkehr Theißen und von dort zurück über die Geradeausspur in Richtung Leipzig.

Nicht betroffen ist die B 2 aus Richtung Gera. Hier ist die Durchfahrt in alle Fahrtrichtungen - B 2 in Richtung Leipzig, B 91 in Richtung Weißenfels sowie Theißen - gewährleistet. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Regelung des Verkehrs am Knoten B 2/B 91 Theißen erfolgt mit Hilfe von Ampeln, heißt es vom Straßenverkehrsamt.