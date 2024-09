Wieder ein Runder Tisch in Zeitz

Zeitz/MZ. - Eine Bürgervereinigung mit der Bezeichnung Zeitzer Runder Tisch II (ZZRT II) hat sich im Sommer in Zeitz gegründet. Darüber informierte jetzt Thomas Kuhlbrodt, neben Jacqueline Gläsel einer der Sprecher der Vereinigung. Informiert wurden auch Ämter und Behörden.

Die Gründung knüpfe an die Tradition von 1989 an, betont Kuhlbrodt. Auch damals habe die gesellschaftliche Situation zum Zusammenschluss von Personen geführt, um Reformen zu erreichen. „Einige der damaligen Mitglieder zählen aktuell zu den Initiatoren der neuen Bürgervereinigung“, so der Sprecher. „Ausgangspunkt für den neuen Zusammenschluss ist die mehrheitliche Bürgerwahrnehmung, Parteien, Ämter und Behörden vertreten zunehmend nur noch unzureichend reale Bürgerinteressen auf dem Gebiet des Allgemeinwohls.“ Hierbei könne auf zahlreiche Einzelbeispiele verwiesen werden.

Die bloße Nennung des Begriffs Demokratie garantiere nicht automatisch dessen tatsächliche Umsetzung, ist man sich in der Bürgervereinigung sicher. Hier gelte der philosophische Grundsatz „Praxis ist Kriterium der Wahrheit“. Und damit sei das eigentliche Grundproblem in diesen Zeiten definiert.

Arbeitsgrundlage des ZZRT II sind demnach ausschließlich überparteiliche Sachthemen. Auf Grundlage „diverser Analysen sowie nachweisbarer Erfahrungswerte sollen mit einem Dialog, sowie konstruktiver Kritik einschließlich praxisfähiger Vorschläge spürbare Verbesserungen in verschiedenen Verantwortungsbereichen erreicht werden“.

Nach außen wird der ZZRT II in allen Fragen durch offizielle Sprecher vertreten. In der Gründungsveranstaltung wurden dafür zunächst die Initiatoren Jacqueline Gläsel und Thomas Kuhlbrodt bestimmt.

Die Mitglieder des ZZRT II streben einen Meinungsaustausch mit den jeweiligen Gesprächspartnern auf Augenhöhe an und geben der Hoffnung Ausdruck, dass sich die Verantwortungsträger zu einem Dialog bereiterklären, erklärt Kuhlbrodt. Meinungen und Anfragen erreichen den Zeitzer Runden Tisch II bald über ein Internetportal, dessen Kontaktadresse in Kürze zur Veröffentlichung komme, wie es vom ZZRT II heißt.