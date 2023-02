Zeitz/MZ - Die Reihe von Katalysator-Diebstählen im Burgenlandkreis reißt nicht ab: Laut Polizei ist am Dienstagmorgen ein erneuter Diebstahl eines solchen Autobauteils in Zeitz angezeigt worden. Der betroffene Wagen hatte auf einer Parkfläche im Platanenweg gestanden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Erst am Montagmorgen war ein Katalysatordiebstahl an einem Pkw in der Zeitzer Mahlerstraße gemeldet worden. Zudem gab es Fälle am Sonnabend in der Weißenfelser Otto-Schlag-Straße sowie in der Nacht zu Sonnabend in Theißen (die MZ berichtete).