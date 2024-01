Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Wenn es in der Industrie gut läuft, dann ist das auch für uns gut“, sagt Candy Tangermann. Die 31-Jährige gebürtige Magdeburgerin, die es der Liebe wegen in die Elsterstadt verschlagen hat, übernahm vor drei Jahren bei der Elma-Elektromaschinenbau GmbH in Zeitz zuerst den kaufmännischen Bereich des kleinen Unternehmens. Seit zwei Jahren hat sie die Leitung des Traditionsbetriebes, das auf die Instandsetzung von Motoren setzt, komplett übernommen.