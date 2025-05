Die Wanderausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur macht Station in der Droyßiger Schlosskirche. Was es zu entdecken gibt.

Wie tickten die Frauen in Ost und West eigentlich so?

Droyßig/MZ. - Am kommenden Freitag, 16. Mai, wird um 11 Uhr in der Schlosskirche in Droyßig die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ eröffnet.