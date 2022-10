Wie nahe Zeitz aus einem Partyraum für die Familie eine Eventlocation geworden ist

Geussnitz/MZ - „Ursprünglich wollte ich einen Partyraum für meine Familie herrichten“, erzählt Jens Felix von den Anfängen seiner Eventlocation Gewölbe Geußnitz im Herzen des Ortes. Für die zahlreichen Mitglieder habe er zu Familienfeiern nicht jedes Mal in seinem Wohnzimmer umräumen wollen. Also fing er im Februar 2017 an, die unterste Etage in dem Gebäude an der Zeitzer Straße auszubauen. Der Zugang zum Gewölbe, was die Location auch im Namen trägt, hat man über eine rot gerahmte Tür im Hof. „Da wurde ich gefragt, ob ich auch vermiete“, erinnert sich Felix. Ein Bekannter suchte für eine 50-Jahr-Feier im August desselben Jahres einen Raum.