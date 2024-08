Im Osterfelder Heimatverein gibt es seit März eine Mittelaltergruppe. Was die zehn Mitstreiter für Matzturm und Umgebindehaus geplant haben und wie sie zum Stadtfest auftreten.

Zu Pfingsten trat die Mitelaltergruppe des Osterfelder Heimatvereines erstmalig in Aktion. Auch beim Stadtfest am Samstag ist sie dabei.

Osterfeld/MZ. - Am Sonnabend wird in Osterfeld das Stadtfest gefeiert. Doch Besucher können sich nicht nur auf dem Schützenplatz amüsieren, sondern auch den Matzturm besteigen und von dort einen Blick in die Landschaft werfen. Dass das Wahrzeichen der Kleinstadt während des Festes begehbar ist, dafür sorgt die Mittelalter-Gruppe des Osterfelder Heimatvereines.