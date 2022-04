Wie läuft der Schwimmbadbesuch in Freibädern in Zeitz? - Ein Test

Zwei Zeitzer Freibäder bieten wieder Erfrischung. Die MZ hat getestet, wie so ein Schwimmbadbesuch jetzt abläuft.

Badespaß im Zeitzer Sommerbad. Vinzent Richter stürzt sich in das erfrischende Nass.

Zeitz - Die erste Hitzewelle des Jahres ist da und das bedeutet: Freibadzeit! Der Geruch von Chlorwasser, gemähtem Gras und Sonnencreme liegt endlich wieder in der Luft und verkündet den Sommer. Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie und Lockdown natürlich umso sehnsüchtiger erwartet. Wie aber läuft es in den Bädern? Die Autorin hat sich umgeschaut: Ich trete die Flucht aus dem Homeoffice an und finde mich vor der Pforte des Freibads Theißen wieder. Noch pandemiegeplagt, rechne ich mit ein paar Einschränkungen.