Wie eine Medienpädagogin Lehrer im Landkreis digital weiterbildet

Elsteraue - Die neuen Laptops sind da. Und damit wird die Digitalisierung der Schulen in Trägerschaft des Burgenlandkreises jetzt für Schüler spürbar. 1.430 Laptops wurden jüngst an insgesamt 23 Schulen mit 26 Standorten verteilt. Rund 630.000 Euro Fördermittel aus dem Digitalisierungsprogramm von Bund und Land wurden für den Kauf der Geräte eingesetzt.

Bad Kösenerin ist für den Burgenlandkreis medienpädagogische Beraterin für Schulen

Doch diese Fakten sind nur die eine Seite der Medaille. Die moderne Technik muss in den Schulen auch angewandt werden. Und dafür leistet sich der Burgenlandkreis eine medienpädagogische Mitarbeiterin, die für Schulen in Trägerschaft des Landkreises inzwischen eine kompetente und flexible Ansprechpartnerin geworden ist.

Die Rede ist von Jana Maurer-Trautmann, 41 Jahr alt, verheirat und Mutter einer kleinen Tochter. „Die Festanstellung beim Burgenlandkreis im Januar 2019 war ein Glücksfall für mich“, sagt Jana Maurer-Trautmann. Sie ist in Bad Kösen geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie in Leipzig Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert, dabei ihren Schwerpunkt auf Medienpädagogik gesetzt.

Medienpädagogische Beraterin führt digitales Lernen an Schulen im Landkreis ein

Danach erhielt sie ihre erste Festanstellung beim sächsischen Landesfilmdienst Leipzig. Schon damals hat sie sich mit der Übertragung der Arbeit von Pädagogen und Sozialarbeiten aus der Jugendhilfe in den digitalen Raum beschäftigt. Inzwischen ist sie aus Leipzig zurückgekehrt, wohnte zuerst in Naumburg und nun wieder in Bad Kösen. Die Einführung des digitalen Lernens ist heute ihre Hauptaufgabe geworden. 23 von 26 Schulen seien digital schon auf einem guten Weg und gut ausgestattet. Handlungsbedarf gebe es zum Beispiel noch am Gymnasium in Laucha und der Sekundarschule Droyßig.

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist heute die Fort- und Weiterbildung der Lehrer. Dabei dreht es sich um die Frage, wie kann es gelingen, die digitalen Medien besser in die Unterrichtsgestaltung einzubeziehen. „Schon der erste Lockdown im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie unumgänglich das digitale Lernen ist“, sagt Jana Maurer-Trautmann.

Weiterbildungen: Neue pädagogische Konzepte und deren Umsetzung im Schulalltag

Bekanntermaßen gebe es viele ältere Lehrer an den Schulen, doch gerade diese würden sich besonders viel Mühe geben und sich selbst engagiert weiterbilden. Die Schulungen und Beratungen finden online und meist per Videokonferenz statt. Technische Probleme müsse der IT-Adminstator lösen, für inhaltliche sei sie verantwortlich.

So können sich Schulen in Trägerschaft des Landkreises direkt an sie wenden, wenn sie zum Beispiel Unterstützung im Mathe-Unterricht brauchen oder ein ganz bestimmtes Programm gern im Unterricht einsetzen möchten. Es geht um neue pädagogische Konzepte und deren Umsetzung im Schulalltag. Dazu gibt es auch eine Arbeitsgemeinschaft zur Digitalisierung in Schulen, wo sich Lehrer am Nachmittag online und falls möglich auch mal vor Ort treffen, gemeinsam beraten, ihre Erfahrungen austauschen und über die weitere technische Ausstattung reden.

„Ich rechne damit, dass wir im Jahr 2022 alle Schulen des Landkreises mit digitalen Tafel ausgestattet haben“

Jana Maurer-Trautmann leitet dies Lehrer-AG und ist auch Ansprechpartner für Schulen bei der Umsetzung des sogenannten Digitalpaktes. Als nächstes soll das Augenmerk auf digitale Tafeln gehen. Bis zum 30. Juni müssen dafür Anträge auf Förderung gestellt werden, danach erfolge Ausschreibung, Kauf und Einbau. „Ich rechne damit, dass wir im Jahr 2022 alle Schulen des Landkreises mit digitalen Tafel ausgestattet haben“, sagt Jana Maurer-Trautmann.

Auch in diesem Fall gibt es wieder konkrete Absprachen mit den Schulen. „An den interaktive Tafeln wird kein Weg vorbeiführen, doch viele Lehrer wünschen sich, dass sie auch weiterhin an die Whiteboards schreiben können. Da haben wir uns zum Beispiel auf eine elektronische Klapptafel geeinigt“, erzählt die Medienpädagogin aus ihrem Alltag. In der Sekundarschule Elsteraue gibt es bereits 14 interaktive Tafeln, acht weitere stehen auf der Wunschliste. (mz)