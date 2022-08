Wie ein Angebot in Zeitz Kinder aus Deutschland und der Ukraine zusammenbringt

Zeitz/MZ - Dunkelgrau und klebrig ist die Masse, die Olga Svynarenko hervorholt. Die Ukrainerin bereitet einen Raum im Haus der Jugend vor, denn bald treffen die Kinder ein, die gemeinsam mit ihr aus der Masse allerhand Kunstwerke formen. Sie bearbeiten Naturton, der grau, rot oder schwarz sein kann, wie Svynarenko erklärt. „Durch mein Kind bin ich zu dem Material gekommen und habe mich darin verliebt“, zeigt die Übersetzer-App auf Svynarenkos Handy an, in das sie kurz zuvor gesprochen hat. Die Ukrainerin kommuniziert geschickt mithilfe der Technik, in kurzer Zeit hat sie auch etwas Deutsch gelernt. Selbst den komplexen Vorgang des mehrfachen Brennens bei sehr hohen Temperaturen und was alles beim Auftragen von Farben und Glasur zu beachten ist, kann sie ohne Probleme vermitteln.