Innerhalb von nur vier Monaten verwandelte sich in der Stadt Osterfeld eine Dreckecke in einen modernen, kunststoffbelegten Ballsportplatz. Wie das möglich war und welche Probleme es gab.

Wie aus einer SchmuddeIecke in Osterfeld ein Freizeitareal wurde

Stadtentwicklung in Osterfeld

Bürgermeister Hans-Peter Binder, Bauamtsleiter Jens Lehmann, VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann und Karsten Enders, Chef der Firma Otto Kittel (v.l.) durchschneiden das Band zum neuen Bolzplatz in Osterfeld.

Osterfeld/MZ. - Seit Montagabend ist die Stadt Osterfeld um ein Freizeitareal reicher. Da nämlich wurde in der Nähe des Schützenplatzes ein Bolzplatz offiziell übergeben und mit einem kleinen Fußballturnier und Würstchen vom Grill eingeweiht. Nachwuchsfußballer aus Osterfeld, Haardorf, Mertendorf und Pauscha testeten quasi den Kunststoffbelag des neuen Platzes, der nicht nur für Vereinsfußballer gedacht ist. Denn jedermann, der Spaß an Ballsportarten hat, kann künftig dort kicken. Doch nicht nur per Fuß kann dort dem runden Leder nachgeeilt werden, sondern es sind auf der 11,50 Meter mal 24 Meter großen Fläche auch Handball und Basketball möglich.