Wenn in Kayna plötzlich Bagger vor der Tür stehen

In Kayna hat der Bau von Kanälen begonnen. In en nächsten Wochen sind einige Grundstücke nicht mehr mit dem Auto zu erreichen.

Kayna/MZ - In Kayna werden Schmutz- und Regenwasserkanal sowie eine neue Wasserleitung gebaut. „Seit Jahren warten wir schon auf einen Abwasseranschluss und freuen uns jetzt, dass es losgeht“, sagt Anwohner Wolfgang Albrecht. Er wohnt seit 45 Jahren in einem schönen Fachwerkhaus in der Ronneburger Straße und zeigt der MZ ein Schreiben. Es ist von der Baufirma Histro und wurde am 3. Mai verfasst. Darin heißt es „als bauausführende Firma möchte wir Ihnen mitteilen, dass es ab dem 4. Mai in der Ronneburger Straße sowie Tannenberg zur Vollsperrung kommt. Eine Zufahrt zu den Grundstücken kann nicht gewährleistet werden...“