33.000 Kilometer einmal um die Welt Freude, Sekt und Applaus: Wie Zeitz seinen Extremwanderer Rico Reißmann empfängt

Rico Reißmann aus Zeitz ist am Sonnabend nach rund 33.000 Kilometern zu Fuß wieder in der Elsterstadt begrüßt worden. Wie die Rückkehr in die Heimat war.