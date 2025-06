Lützen - Ehrenamtlich Tätige in Lützen und den Ortsteilen bekommen rückwirkend zum 1. Januar mehr Geld. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung bei nur einer Enthaltung beschlossen. Von der Erhöhung profitieren Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren sowie Lokalpolitiker, also Ortschafts- und Stadträte sowie Ortsbürgermeister und sachkundige Einwohner in den Ausschüssen.

