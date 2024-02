Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tröglitz/MZ. - Ein bunter Teppich liegt im Sportraum der Kindertagesstätte Tröglitz auf dem Fußboden, drumherum sitzen neugierige und aufgeweckte Kinder. Zu Gast ist Raina Ivanova, eine junge Frau aus Hamburg. Sie ist Bildungsreferentin und begleitet das Projekt „Ich bin ein Kind und habe Rechte!“ Auf spielerische Art geht es dabei um Kinderrechte. Auf dem Spielteppich gibt es bunte Felder mit Symbolen: Die Kinder erkennen zum Beispiel einen Ball, der steht für Sport, einen Notenschlüssel, der steht für das Recht zur kulturellen Bildung. So erzählen die Fünf- und Sechsjährigen aus ihrem Leben. „Ich mache was ganz Cooles und Nützliches. Ich bin bei der Feuerwehr in Maßnitz“, verrät ein Junge. Und das sei wichtig, wenn es brennt oder jemand einen Unfall hat, so sagt der Vorschüler.