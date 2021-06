Welche Argumente es für und gegen den neuen Lidl in Zeitz gibt

Zeitz - Der Discounter Lidl will seinen Markt an der Käthe-Niederkirchner-Straße/Geußnitzer Straße in Zeitz erweitern. Mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll der Weg frei gemacht und Baurecht geschaffen werden für die Erweiterung von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche auf über 1.300 und die Errichtung eines Verkaufspavillons für Backwaren mit einer Verkaufsfläche von 60 Quadratmetern. „Mit der langfristigen Sicherung des Standortes“, wie Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) erklärte und anfügte: „Das entspricht auch dem Stadtentwicklungskonzept.“ Ein entsprechender Antrag von Lidl war 2020 gestellt worden.

Da der Bereich, um den es geht, laut Flächennutzungsplan der Stadt Zeitz als Wohnbaufläche ausgewiesen ist und es sich um ein „großflächiges Vorhaben“ handelt, ist ein Bebauungsplan für das „Sondergebiet Nahversorgungszentrum Käthe-Niederkirchner-Straße 55 in Zeitz“ nötig. Der Aufstellung des Plans stimmten die Stadträte zu, Fragen gab es dennoch einige in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses. Andreas Exler (FWZ) wollte beispielsweise wissen, wie notwendig die Erweiterung sei. Er halte sie für kritikwürdig, weil schon genügend Einzelhandelsverkaufsfläche vorhanden sei, an der Peripherie zu viel und in der Innenstadt zu wenig. Die Verwaltung unterstützt das Vorhaben. „Ich denke, es ist eine Änderung der Verkaufsphilosophie“, erklärte Theo Immisch, Fachbereichsleiter Technisches Zeitz. Lidl wolle größere Räume haben, weg vom Discounter-Charakter. „Natürlich müssen Sie nicht zustimmen“, erklärte er, an die Stadträte gewandt, „es ist eine Abwägungsfrage.“ Dort, wo die neue Unternehmensphilosophie umgesetzt werden könne, würden die Märkte erhalten. Die anderen würden irgendwann geschlossen. Horst Heller (Linke) wunderte der Antrag nicht: Als der Backshop geschlossen wurde, habe Lidl zugesichert, eine Lösung zu finden. Und das sei sie jetzt.

Die neuen Lidl-Filialen, von denen es schon etliche gibt, sind großzügiger und moderner im Verkaufsraum, nachhaltiger bei Beleuchtung, Heizung und Klimatisierung sowie mit neuen Mitarbeiterräumen und Kunden-WC mit Wickelraum ausgestattet. (mz)