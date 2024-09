Mit der Sputnik Spring Break Tour auf der Bühne am Johannisteich begann das Zeitzer Weinfest am Freitag. Wie es weitergeht und wer am Sonntag auftritt. .

Zeitz/MZ. - Ein verregneter Freitagabend und am Samstag durchwachsenes Wetter: Im Schlosspark Moritzburg wurde dennoch gefeiert und manchem edlen Tropfen zugesprochen. Seit Freitagabend läuft das Zeitzer Weinfest. Begonnen hatte es mit der Sputnik Spring Break Tour auf der Bühne am Johannisteich.

Am Samstag standen dann Wein und Musik auf dem Programm. Das lockte viele Besucher an, die bei weitem nicht nur aus Zeitz und Umgebung kamen, sondern auch aus Weißenfels, Naumburg, Altenburg, Gera, Halle oder Bayreuth und Jena. Einige kamen nicht zum ersten Mal. Sie freuten sich vielmehr wieder auf die Angebote der Winzer der Region. Und auf den Zeitzer Gartentraum, wie Lorenz Winkler aus Suhl verriet. Zweimal im Jahr kommt seine Familie in den Schlosspark. Außer zum Weinfest auch zum Lichterfest.

Joelina Drews ist am Sonntag, 15. September, der Star im Schlosspark Moritzburg Zeitz. Foto: IMAGO/Future Image

Zu Weinfest und Autoschau ist am Sonntag, 15. September, eingeladen. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die glänzenden Karossen, sondern vor allem Pop-, Dance- und Schlagersängerin Joelina Drews, die live auf der Schlossparkbühne zu erleben ist – mit anschließender Autogrammstunde. Außerdem gibt es mit Susan & Jesse Flame with The Burnberries einen „wohltuenden Mix aus Folk, Country und Pop“ und natürlich viele Angebote an den Ständen. Geöffnet ist der Schlosspark von 10 bis 18 Uhr. Die Tageskarte kostet fünf, ermäßigt drei und für Kinder einen Euro.