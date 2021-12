Weihnachtsgeschenke: Warum sich Einkaufen in der Zeitzer Innenstadt lohnt

Geschenke in letzter Minute - wer kennt es nicht. Innenstadthändler in Zeitz haben einiges zu bieten.

Zeitz/MZ - Jedes Jahr dasselbe: Plötzlich steht Weihnachten vor der Tür. Und irgendein Geschenk fehlt immer. Doch halt: Ehe Sie sich auf diversen Seiten im Internet durch allerlei Angebote klicken, versuchen Sie es doch einfach einmal in der Zeitzer Innenstadt. Wer sich da umschaut, wird feststellen, dass das Angebot viel besser ist, als manchmal der Ruf. Die Zeitzer Innenstadthändler bieten eine Fülle von möglichen Geschenken und besonderen Ideen für Jung und Alt, Klein und Groß.

Vor allem aber bieten sie etwas Unschlagbares: die individuelle Beratung, das Eingehen auf Wünsche und den einen oder anderen Tipp, wie man das Geschenk ergänzen und zum Erlebnis machen kann. Nahezu jedes Geschäft bietet außerdem an, den Verpackungsstress abzunehmen, damit man dann am Heiligabend entspannt mit einer zauberhaft eingetüteten und mit Schleifen und Schmuck versehenen Überraschung glänzen kann.

Sabine Mehland hat eine kleine Sammlung Bücher zusammengestellt. Ihre Empfehlung ist Teil 4 der Stadtchronik von Rudolf Drößler. Foto: Angelika Andräs

Die Probe aufs Exempel, für die in der Woche bis zum 24. Dezember noch Zeit wäre, zeigt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Man findet nahezu alles. Vom klassischen Geschenk, wie Schmuck oder (Armband-)Uhr bei Schmuck-Jenke oder beim Schmucken Otto über Mode und nette Accessoires, zum Beispiel im Milano, Jeans and more und La vie oder im B-Stone bis zu Parfüm von Duft-Zeit(z).

Natürlich gibt es Bücher, aber auch Kalender und Geschenkideen in der Gutenberg-Buchhandlung/Lila Laden und eine große Auswahl im Spiel-Zeit(z). Für Sportartikel gibt es ein Fachgeschäft, die Spowa zum Roß, und das Geschäft mit dem verheißungsvollen Namen „Inspiration“ bietet Geschenkideen schlechthin. Zeitzer Whisky und Brände, aber auch Marmelade oder Senf hat die Whisky-Manufaktur vorrätig, Weine und Spirituosen das Weinhaus Zeißer.

Und dann gibt es natürlich auch noch Haushaltsartikel vom Glas bis zur Pfanne im Spoon, und wer personalisierte Geschenke mit Gravur möchte, hat bei Enzmanns noch die Chance. Ein gelungenes Geschenk sind auch Blumen - Sträuße, Gestecke oder im Topf. Da findet man Besonderes bei Blumen-Pitzschler. Sogar Kinderbekleidung und Zubehör gibt es - bei Stephanies Stoffliebe.

Geschenke in letzter Minute: Dagmar Eckert zeigt in der Tourist-Information Zeitz-typische Artikel und Bücher. Foto: Angelika Andräs

Auch an der Tourist-Information sollte man nicht einfach vorbeigehen. Viele Zeitz-typische Sachen warten hier darauf, gekauft und verschenkt zu werden. Und in all diesen Geschäften kann man sich beraten lassen und hat auch nach den Feiertagen noch einen direkten Ansprechpartner. Außerdem bieten fast alle auch Gutscheine an. Man könnte also bei Geschenken in der Innenstadt fündig werden. Außer vielleicht, wenn man Filzpantoffeln sucht...