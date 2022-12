Weihnachtsfest mit vielen Füßen

Meineweh/MZ - Für Susanne und Tassilo Kröning sowie ihren zehnjährigen Sohn Elias aus Meineweh verlief Weihnachten in diesem Jahr ein bisschen anders. Und das nicht nur, weil Mutter und Sohn gesundheitlich wie so viele gegenwärtig nicht ganz auf dem Damm waren. Die Familie hatte auch deswegen ein ungewöhnliches Fest, weil sie nicht nur den Festtagsbraten oder die Geschenke im Auge haben sondern sich in diesem Jahr auch um ungewöhnlich viele Festbesucher kümmern musste. Allerdings hatten die vier Beine, ein wärmendes Fell und ihr Lager im Hof aufgeschlagen.