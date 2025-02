So oder so ähnlich mag es ausgesehen haben, als die Polizei in einer Zeitzer Wohnung eine Cannabisplantage fand.

Zeitz/MZ/and. - Auf der Suche nach der Ursache eines Wasserschadens an der Decke einer Wohnung wurde am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Zeitz eine Hanfplantage entdeckt. In einer darüber befindlichen Wohnung, aus der das Wasser kam, wurde eine sogenannte Indoorplantage gefunden, heißt es von der Polizei.

In dem Raum befanden sich demnach 47 blühende Cannabispflanzen, die ebenso wie getrocknete Pflanzenteile von der Polizei beschlagnahmt wurden. Schuld am Wasseraustritt war das selbstkonstruierte Pflanzenbewässerungssystem. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Wohnungsmieter wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz.