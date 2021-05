Was man zum Tag der Städtebauförderung in Zeitz entdecken kann

Die einzelnen Objekte zum Tag der Städtebauförderung 2021 in Zeitz findet man gut geordnet auf der Internetseite der Stadt.

Zeitz - Die Stadt Zeitz nimmt in diesem Jahr erneut am Tag der Städtebauförderung am Samstag, 8. Mai, teil. Allerdings findet der coronabedingt ausschließlich digital statt. Ab sofort kann man auf einem virtuellen Stadtrundgang begonnene und bereits fertiggestellte Häuser kennenlernen. Es handelt sich um Sicherungs-, Sanierungs-, aber auch Neubaumaßnahmen im Stadtgebiet von Zeitz. Zwar nicht unmittelbar vor Ort, aber digital werden sich die Türen von zehn Objekten öffnen.

Scharrenstraße 9 (Foto: Angelika Andräs)

Die einzelnen Objekte zum Tag der Städtebauförderung 2021 in Zeitz sind Wohnhäuser, Stadtvillen und ein bekanntes Industriedenkmal. So kann man am Computer von der August-Bebel-Straße 53 über die Rosa-Luxemburg-Straße 1-3 und 7 zur Rudolf-Breitscheid-Straße 2 und 14 und den Stadtvillen zwischen beiden Straßen „schlendern“.

Pestalozzistraße 4 (Foto: Angelika Andräs)

Weiter geht es dann zur Pestalozzistraße 4, in die Scharrenstraße?9 und Steinstraße?5 bis zum ehemaligen Zekiwa-Produktionsgebäude an der Ecke Geschwister-Scholl-Straße/Badstubenvorstadt. Wobei man sich natürlich seinen Rundgang zusammenstellen und auch nur einzelne Objekte besuchen kann.

Die Stadtvillen in der Rudolf-Breitscheid-Straße (Foto: Angelika Andräs)

Kurze Videos und Steckbriefe zu den einzelnen Objekten

Durch kurze Videos und Steckbriefe zu den einzelnen Objekten, die seit 5. Mai auf der Website der Stadt Zeitz zu finden sind, bekommen Interessierte einen Eindruck von den einzelnen Baumaßnahmen in der Stadt. Alle beteiligten Eigentümer haben so die Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie ihre Immobilien mit unterstützenden Mitteln der Städtebauförderung ausbauen konnten und welche Zukunftspläne es für die Objekte gibt. Zu finden ist alles auf der Startseite des städtischen Internetauftritts in übersichtlicher Form. (mz)

Rosa-Luxemburg-Straße 1-3 (Foto: Angelika Andräs)

Internetseite der Stadt Zeitz: www.zeitz.de (unter Aktuelles)