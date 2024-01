Sind Diebstähle im Gastgewerbe eine Seltenheit? Und was ist mit Dingen, die Gäste vergessen? Die MZ hörte sind in verschiedenen Hotels der Region um.

Vom Teddybären über Badelatschen bis zum Regenschirm: Hausdame Carola Quack zeigt Dinge, die die Gäste gerne mal im Hotel Amadeus in Osterfeld vergessen. Die Sachen werden aufgehoben und auf Wunsch an die Heimatorte der Gäste nachgesandt.

Osterfeld/Zeitz /Merseburg/MZ. - Mal schnell ein Seifenstückchen aus dem Drogeriemarkt in der Einkaufstasche verschwinden lassen oder den Kuli mitnehmen – jeder weiß, dass es sich hierbei um Diebstahl und eine Straftat handelt. Die allermeisten Menschen lassen diese Diebstähle sein. Doch in Hotels scheinen nach Ansicht mancher Gäste andere Normen zu gelten, denn dort lassen Besucher gerne mal verschiedene Kleinigkeiten mitgehen. So landen etwa Löffel, Teebeutel, Körperpflegeprodukte, Stifte oder auch Schuhlöffel unbezahlt in der Hand- oder Hosentasche.